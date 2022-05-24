Уимблдон, ты неправ: как британцы обидели россиян и были наказаны За российских игроков вступились все лидеры мирового рейтинга

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Когда Россию пинками выбили практически из всех видов спорта, включая футбол, хоккей, баскетбол и все ключевые виды, теннис остался чуть ли не единственным островком здравого смысла. Там наши игроки занимают лидирующие позиции и никто их не трогает. Никто, кроме Уимблдона — одного из самых крупных и престижных турниров в мире. Английский «Шлем» решил пойти своим путём и отстранить российских и белорусских теннисистов от соревнований. В какой-то момент показалось, что это решение сойдёт британцам с рук, но реакция теннисных боссов превзошла все ожидания. Расскажем о ней и о том, что происходит в одном из самых либеральных и аристократических видов спорта в последние дни.

Политика есть почти в любом виде спорта — особенно её много в не самых глобальных дисциплинах, где спортсмены не настолько богатые люди и сильно зависят от государства. Скажешь что-то против власти — не получишь поддержки, закончишь карьеру.

Много политики и в суперпопулярных видах вроде футбола, потому что его смотрят миллионы людей, в него вовлечены абсолютно все сферы общества, и сложно делать вид, что политика находится вне этих процессов. Но теннис до последнего времени был самым аполитичным видом спорта. Элитных теннисистов — всего человек 100–150, все они путешествуют по миру круглый год, зачастую на одних самолетах. Все они — большая семья, где национальность не имеет вообще никакого значения. Так было до 24 февраля.

После известных событий политика попыталась зайти и в теннис. Сначала украинские теннисистки хотели бойкотировать матчи против россиянок — эту идею никто не поддержал. Затем они придумали три вопроса, на которые предложили ответить коллегам из РФ и Белоруссии. Суть вопросов — поддерживаете ли вы политику своих правительств и, в частности, то, что началось 24 февраля. Но и это не сработало.

В итоге прилетело из Англии — пожалуй, самой решительно настроенной в отношении России страны. Британские власти рекомендовали Уимблдону запретить россиянам и белорусам участвовать в турнире 2022 года. Причина — не дать возможность Владимиру Путину и его пропагандистской машине использовать возможную победу Даниила Медведева или Андрея Рублёва на турнире как собственный триумф. Ограничить медийное влияние России в спортивной сфере. И Уимблдон последовал рекомендации правительства.

Даниил Медведев vk.com/daniil__medvedev

Россиян наказали. Точно так же незаконно, как наказали их в футболе и других видах спорта, классическим образом смешав спорт с чем-то совершенно неспортивным. Можно много рассуждать о моральной стороне вопроса, можно сочувствовать и симпатизировать украинцам, но ни Даниил Медведев, ни Андрей Рублёв ничего не нарушили, они не имеют никакого отношения ни к Путину, ни руководству России, ни тем более к тому, что началось 24 февраля. Более того, оба публично высказались за мир ещё в самом начале, а Рублёв даже оставил антивоенный месседж на телекамере. Об этом почему-то многие забыли.

Но самое интересное не дискриминационное решение Уимблдона, а то, как на него отреагировал мировой теннис. На сторону россиян, кажется, встали абсолютно все. Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер назвали решение британцев несправедливым, а это три самых влиятельных человека в теннисе. К ним прислушались управляющие ассоциации — ATP и WTA. И их решение не заставило себя долго ждать: они наказали Уимблдон лишением всех рейтинговых очков. То есть фактически крупнейший турнир в году стал выставочным. Это самое жестокое наказание, которое только могло быть придумано.

Что означает это решение? Во-первых, это солидарность с российскими и белорусскими игроками, которые пострадали фактически ни за что. Ни один игрок за последние десятилетия не был отстранён из-за действий своих правительств. Во-вторых, это громкий сигнал Уимблдону и любому другому турниру: «Ребята, вы не можете творить всё, что хотите. Вы не можете дискриминировать игроков по национальному признаку. Уж тем более не посоветовавшись с нами». Фактически ATP и WTA показали английскому турниру, кто здесь власть.

Справедлив ли этот шаг? Нет. Это ещё более скандальное и противоречивое решение, чем то, которое принял Уимблдон. Потому что Уимблдон заставил страдать россиян и белорусов — то есть 12–14 игроков, а ATP и WTA заставили страдать всех. Это очень серьёзный прецедент. Основная его несправедливость заключается даже не в том, что теннисисты не заработают очков на Уимблдоне, а в том, что они не смогут защитить прошлогодние баллы.

Это очень сильно скажется на рейтинге — к примеру, прошлогодний чемпион Джокович потеряет 2000 тысячи очков и уступит первое место в рейтинге Даниилу Медведеву. А ряд игроков, кто хорошо сыграл на прошлогоднем турнире, опустится на 10-20-30 позиций. Для кого-то это означает принципиально другие заработки, другие планы на год и даже — на жизнь. Конечно, хорошо, что за россиян вписались подобным образом, но сама по себе ситуация очень неприятная.

Интересно, что Джокович даже в ней встал на сторону русских. Он назвал решение Уимблдона отстранить россиян и белорусов ошибкой и выразил радость от того, что англичанам на неё указали. Но в то же время ему, конечно, хотелось бы обойтись без потери очков. Увы, к такому компромиссу прийти не удалось.

Впрочем, до Уимблдона ещё пять недель, ситуацию можно успеть отыграть назад. Сейчас не кажется, что на это пойдут, но в наше время трудно предсказать будущее даже на два-три дня, а не то что на пять недель.

Пока же весь теннисный мир следит за стартовавшим «Ролан Гаррос». Туда россиян и белорусов пустили, и пока почти все они продолжают борьбу. Шансов на титул там у наших в этом году не слишком много при здоровых Джоковиче, Надале и Алькарасе, но дойти до четвертьфинала Даниил и Андрей точно могут. А там уже всё может сложиться как угодно.