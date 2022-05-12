В Великобритании призвали Надаля и Федерера объяснить поддержку россиян Член Палаты общин Великобритании Брайант призвал Федерера и Надаля объяснить поддержку отстранённых от Уимблдона россиян

Роджер Федерер (справа) и испанский теннисист Рафаэль Надаль / Фото NIC BOTHMA/EPA/ТАСС

Член Палаты общин Великобритании Крис Брайант призвал теннисистов Рафаэля Надаля и Роджера Федерера объяснить поддержку отстранённых от Уимблдона россиян, сообщает The Telegraph. Ранее испанский теннисист назвал не допуск российских теннисистов до турнира несправедливостью.

Федерер и Надаль должны объяснить свою позицию. Игроки в мужском туре ведут себя ужасно, будто они не знают или им всё равно, что творится на Украине, — сказал Брайант.

20 апреля российских теннисистов официально отстранили от Уимблдона. Позже в Британии назвали причину такого решения — желание защитить репутацию покровительницы Всеанглийского клуба герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — жены принца Уильяма.

Ранее украинская теннисистка Свитолина снялась с турнира в Монтеррее из-за нежелания играть против соперницы из России Анастасии Потаповой. Она отметила, что до того момента, пока главные теннисные организации не наложат санкции на российских и белорусских спортсменов, она не выйдет на корт ни в одном матче против них.