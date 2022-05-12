Член Палаты общин Великобритании Крис Брайант призвал теннисистов Рафаэля Надаля и Роджера Федерера объяснить поддержку отстранённых от Уимблдона россиян, сообщает The Telegraph. Ранее испанский теннисист назвал не допуск российских теннисистов до турнира несправедливостью.
Федерер и Надаль должны объяснить свою позицию. Игроки в мужском туре ведут себя ужасно, будто они не знают или им всё равно, что творится на Украине, — сказал Брайант.
20 апреля российских теннисистов официально отстранили от Уимблдона. Позже в Британии назвали причину такого решения — желание защитить репутацию покровительницы Всеанглийского клуба герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — жены принца Уильяма.
Ранее украинская теннисистка Свитолина снялась с турнира в Монтеррее из-за нежелания играть против соперницы из России Анастасии Потаповой. Она отметила, что до того момента, пока главные теннисные организации не наложат санкции на российских и белорусских спортсменов, она не выйдет на корт ни в одном матче против них.