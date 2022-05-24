Джокович поддержал санкции в отношении Уимблдона из-за отстранения россиян Новак Джокович заявил, что у организаторов Уимблдона была альтернатива отстранению россиян

Новак Джокович / Фото IMAGO/Chryslene Caillaud/Global Look Press

Первая ракетка мира Новак Джокович поддержал решение лишить Уимблдон рейтинговых очков в ответ на отстранение российских и белорусских теннисистов, сообщает Tennismajors.com. По словам теннисиста, организаторы турнира даже не пытались найти компромиссное решение для урегулирования вопроса.

Я рад, что игроки показали Большому шлему: совершена ошибка, и наступят последствия. Организаторы Уимблдона даже не попытались найти какие-то точки соприкосновения и прийти к компромиссному решению, — сказал Джокович.

20 мая мужская и женская теннисные ассоциации (ATP и WTA) лишили Уимблдон права разыгрывать рейтинговые очки. Это стало ответом на решение английского турнира Большого шлема отстранить российских и белорусских теннисистов.

О том, что российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона, стало известно 20 апреля. Позже в Британии назвали причину такого решения — желание защитить репутацию покровительницы Всеанглийского клуба герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — жены принца Уильяма. Впоследствии глава Уимблдона назвал другую причину отстранения россиян и белорусов от участия в турнире. По его мнению, если бы россиянин выиграл этот турнир, то этот факт использовала бы российская пропаганда в своих целях.