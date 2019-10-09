Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в австрийском Линце.
Россиянка обыграла хозяйку соревнований Барбару Хаас со счётом 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 43 минуты.
В следующем матче за выход в четвертьфинал турнира Павлюченкова 10 октября встретится с Викторией Кужмовой из Словакии.
Даниил Медведев с крупным счётом обыграл британца Кэмерона Норри в матче второго круга турнира серии «Мастерс-1000» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае (Китай), писал News.ru.
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