Анастасия Павлюченкова Анастасия Павлюченкова Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в австрийском Линце.

Россиянка обыграла хозяйку соревнований Барбару Хаас со счётом 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 43 минуты.

В следующем матче за выход в четвертьфинал турнира Павлюченкова 10 октября встретится с Викторией Кужмовой из Словакии.

Даниил Медведев с крупным счётом обыграл британца Кэмерона Норри в матче второго круга турнира серии «Мастерс-1000» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае (Китай), писал News.ru.

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