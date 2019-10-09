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Бывший испанский теннисист Андрес Химено умер в среду на 83-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает газета Marcа.

За свою карьеру Химено выиграл 41 турнир в одиночном разряде. В 1972 году он стал победителем «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. В 2009 году был введён в Международный зал теннисной...