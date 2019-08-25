News.ru — о поединке россиянки Марии Шараповой и американки Серены Уильямс, которых жребий свёл уже в первом раунде Открытого чемпионата США, стартующего в понедельник в Нью-Йорке.

Сразу оговоримся: встреча между Шараповой и Уильямс, посеянной на US Open под восьмым номером, начнётся на корте имени Артура Эша в семь часов вечера по местному времени. Прибавляем семь часов разницы между Нью-Йорком и Москвой и получаем, что в Центральной России будет два часа ночи вторника. Придётся поклонникам Марии и просто российским фанатам тенниса прерывать сон накануне второго рабочего дня недели и устраиваться у телеэкранов. Потому что такой поединок пропустить никак нельзя!

А для начала совершим небольшой исторический экскурс и ответим на пять самых актуальных вопросов, касающихся противостояния двух величайших теннисисток современности.

Когда Шарапова и Серена встретились впервые?

Это было в 2004 году на турнире в Майами. Американка, которой тогда было 22 года, победила ещё не отметившую 17-й день рождения Марию в двух сетах — 6:4, 6:3.

Когда Маша впервые выиграла у младшей Уильямс?

Уже во втором их очном поединке — в том же 2004 году в финале Уимблдона. Шараповой для завоевания титула хватило двух партий — 6:1, 6:4.

Винус Уильямс Bai Xue/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Каков сейчас счёт в противостоянии Марии и Серены?

Преимущество американки подавляющее — 19:2. Опять же в 2004 году россиянка сумела ещё раз взять верх над Сереной — на итоговом турнире года (4:6, 6:2, 6:4) — и с тех пор за без малого 15 лет проиграла 18 подряд матчей американке.

Когда Шараповой удавалось взять у младшей Уильямс хотя бы один сет?

И снова мы возвращаемся к турниру в Майами, только 2013 года. Мария в финале взяла у своей принципиальной соперницы первый сет — 6:4, но затем проиграла два следующих — 3:6, 0:6.

Когда соперницы встречались последний раз?

Три с половиной года назад в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2016. Серена в очередной раз убедительно доказала своё превосходство — 6:4, 6:1.

После этого судьбы и карьеры непримиримых соперниц сделали крутые виражи. Уильямс ушла в декрет, родила дочку, после чего с большим трудом возвращалась на корт. Но сейчас, на пороге своего 38-летия (день рождения у Серены — ровно через месяц, 26 сентября) американка выглядит на корте если не такой же непобедимой, как в свои лучшие годы, то вполне способной добраться до финала домашнего для неё мэйджора.

Тарпищев верит в Марию

У Шараповой всё было ещё сложнее. Признание в употреблении мельдония с последующей дисквалификацией, ещё более тяжёлое возвращение в большой теннис, осложняющееся хронической травмой плеча... Из-за этого повреждения Мария в нынешнем сезоне сыграла считаное количество матчей. И к старту US Open подошла на 87-й позиции в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) с совершенно туманными перспективами на этом турнире Большого шлема.

Шамиль Тарпищев Сергей Булкин/News.ru

Впрочем, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что при определённых условиях у Шараповой есть шансы одолеть Уильямс.

По скорости ударов Серена, конечно, выше. Но по физическим кондициям, моторике передвижений Шарапова имеет небольшое преимущество. Вопрос, справится ли со скоростью полёта мяча. Но если Мария будет держать свою подачу, то шансов на победу много, хотя я не помню, когда у неё была стабильная подача, — цитирует Тарпищева ТАСС .

Необходимо учитывать ещё один нюанс: при всём богатстве истории очного противостояния Мария и Серена до сего дня ни разу не встречались в рамках Открытого чемпионата США. А для Уильямс родные стены и родные корты наверняка станут дополнительным весомым козырем. Достаточно вспомнить прошлогодний US Open, на котором только-только набиравшая форму после родов Серена добралась до финала, где уступила японке Наоми Осаке.

От греха подальше

Кстати, тот матч запомнился грандиозным скандалом. Судья Карлос Рамос сначала снял с американки очко за недопустимые переговоры с тренерским штабом, а затем оштрафовал на целый гейм за споры с арбитром. После этого младшая Уильямс назвала Рамоса сексистом и вором.

Памятуя о той скандальной истории, организаторы нынешнего Открытого чемпионата США решили не назначать данного арбитра на матчи обеих сестёр Уильямс.

Мы выбрали лучших судей для US Open и были довольно гибкими в своих решениях. Мы преследовали цель выбрать правильного судью на каждый матч. Учитывая все факторы, решили, что Карлос Рамос не будет работать на матчах сестёр Уильямс. Полагаем, такое решение пойдёт на пользу судьям, игрокам и всему турниру, — заявил главный арбитр US Open Зорен Фримель.

За кем ещё из россиян следить

Мария Шарапова Scott Stuart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поединок Шараповой и Уильямс, безусловно, станет гвоздём первого круга нью-йоркского мэйджора. Однако помимо него состоятся ещё несколько интересных матчей с участием российских теннисистов.

В мужском одиночном разряде Даниил Медведев (пятый номер посева) сыграет с Прайнешем Гуннесвараном из Индии (корт Луи Армстронга, 18:00 понедельника по московскому времени), Евгений Донской — с 12-м сеяным хорватом Борной Чоричем (18:00 понедельника), Андрей Рублёв — с восьмой ракеткой турнира греком Стефаносом Циципасом (корт Луи Армстронга, 18:00 вторника), девятый сеяный в Нью-Йорке Карен Хачанов — с Васеком Поспишилом из Канады (18:00 вторника).

В женском одиночном разряде Дарья Касаткина попробует одолеть 16-ю ракетку турнира англичанку Йоханну Конта (18:00 мск), Екатерина Александрова встретится с опытнейшей австралийкой Самантой Стосур (18:00). Анне Блинковой выпала честь стать первой соперницей действующей обладательницы титула японки Наоми Осаки (корт Артура Эша, 19:00 вторника), а ещё одна наша Анна — Калинская — проведёт матч с 11-й сеяной хозяйкой турнира Слоан Стивенс. С немкой Юлией Гёргес (26-й номер посева) встретится Наталья Вихлянцева (18:00 вторника), с француженкой Полин Пармантье — Анастасия Павлюченкова (18:00 вторника).