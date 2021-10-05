Серена Уильямс пожаловалась на головные боли

Американская теннисистка, экс первая ракетка мира Серена Уильямс призналась, что испытывает головные боли с детства. Об этом она рассказал в интервью журналу Glamour.

Всю взрослую жизнь я страдаю от приступов мигрени, обычно они дважды в месяц. Когда я была помладше, я жаловалась маме, что у меня болит голова. Только после 20 я поняла, что у меня приступы мигрени. Мне даже приходилось прекращать из-за них тренировки, — сказала Уильямс.

40-летняя спортсменка добавила, что, помимо головных болей, глаза становятся очень чувствительными к свету, это её основной симптом, он мешает ей жить нормальной жизнью.

В текущем сезоне Уильямс провела 17 матчей: 12 выиграла, пять проиграла. Из-за травмы она пропустила US Open и Олимпиаду в Токио. На данный момент она занимает 41-е место в мировом рейтинге.