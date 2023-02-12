Российская теннисистка стала лучшей на турнире в Австрии Теннисистка Потапова выиграла в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA)

Фото: IMAGO/Mathias Schulz/Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова

Российская теннисистка Анастасия Потапова заняла первое место на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. В финале спортсменка оказалась сильнее хорватки Петры Мартич. Чемпионке сейчас 21 год, она занимает 44-е место в рейтинге WTA.

Встреча между гражданками РФ и Хорватии завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Потаповой. Изначально россиянка получила восьмой номер посева на турнире. Мартич посеяли под шестым.

Потапова стала лучшей по итогам уже второго турнира под эгидой ассоциации. В рамках турниров Большого шлема она выходила в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2021 года.

Мартич на девять лет старше своей соперницы по финалу. Хорватка на десять позиций опережает Потапову в мировом рейтинге, занимая 34-ю строчку. Она в 2019 году выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Пока это ее лучший результат.

Ранее в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC 284 российский боец Ислам Махачев встретился с австралийцем Александром Волкановски. Спортсмен из РФ победил единогласным решением судей. Бои проходили в Перте (Австралия).

Для российского спортсмена бой с Волкановски был первым, когда в углу не было наставника — Хабиба Нурмагомедова. Сейчас Махачеву 31 год, он провел 14 боев в UFC, одержал 13 побед и потерпел одно поражение.