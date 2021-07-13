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Роджер Федерер заявил, что пропустит Олимпиаду в Токио

19:34, 13 июля 2021
Роджер Федерер Роджер Федерер Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Швейцарский теннисист Рождер Федерер не выступит на Олимпийских играх в Токио из-за травмы колена. Этой информацией он поделился на своей странице в Twitter.

Спортсмен признался, что по ходу сезона столкнулся с регрессом травмы колена. Это стало главной причиной отказа от Токио.

Я должен принять это и сняться с Олимпиады в Токио, — написал Федерер.

Федерер является единственным теннисистом в истории, которому удалось выиграть пять раз подряд два турнира Большого шлема: Уимблдон (2003–2007) и Открытый чемпионат США (2004–2008).

Ранее сообщалось, что 20-кратный победитель турниров Большого шлема испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в Уимблдоне и на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года.

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