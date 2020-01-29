Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце. Поклонники решили, что спортсменка намекнула на помолвку с британским миллионером Александром Гилксом — другом принца Гарри.

Слухи об отношениях Шараповой и Гилкса появились в 2018 году, когда они начали выкладывать совместные фотографии и путешествовать вместе. Мария стала намного чаще посещать музеи и выставки. Не то чтобы...