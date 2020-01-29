Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне, в двух сетах проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.
Поединок продолжался 1 час 33 минуты и закончился со счётом 7:5, 6:3 в пользу теннисистки из Испании.
Павлюченкова, посеянная на первом в нынешнем году турнире Большого шлема под 30-м номером, была последней представительницей России в одиночных соревнованиях на этом Australian Open.
В полуфинале Мугуруса встретится с четвёртой ракеткой турнира румынкой Симоной Халеп.
В предыдущем раунде Открытого чемпионата Австралии Павлюченкова обыграла немецкую теннисистку Ангелик Кербер, писал ранее NEWS.ru.
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