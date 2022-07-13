Организаторы Уимблдона задумались об отстранении россиян в 2023 году Организаторы Уимблдона рассматривают вариант с отстранением россиян в 2023 году

Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Организаторы Уимблдона задумались об отстранении российских игроков в 2023 году, несмотря на штраф в $1 млн и лишение турнира рейтинговых очков, передает Daily Mail. Окончательное решение на этот счет будет принято в марте 2023 года.

Как сообщает источник, решение организаторов будет зависеть от спецоперации России на Украине. Если она не закончится, то запрет может продлиться.

Уимблдон 2022 года завершился 10 июля. В мужских соревнованиях победу одержал серб Новак Джокович, в женских — уроженка Москвы, казахстанка Елена Рыбакина. Российские теннисисты не были допущены до турнира решением организаторов.

Ранее победительница Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина показала свой паспорт Казахстана на пресс-конференции. Тем самым она подтвердила, что у нее нет гражданства России.