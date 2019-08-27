https://static.news.ru/photo/aae504b4-c8d5-11e9-9a92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал возможное снятие призовых после поражения Марии Шараповой в первом матче турнира US Open американке Серен Уильямс со счётом 1:6, 1:6.

Опыт снятия призовых был уже у представительницы Грузии Анны Татишвили на Ролан Гаррос, но она подала в суд выиграла дело. Дело в том, что доказать и сказать, что теннисист не готов, невозможно. То, что он проиграл с таким счётом (тогда матч закончился 0:6, 1:6 в пользу гречанки Марии Саккари, — прим. News.ru), не значит, что он не мог выйти и нормально сыграть, это значит, что соперник подготовился лучше. Думаю, что организаторы не пойдут на такой шаг по отношению к Марии, — сказал Ольховский корреспонденту News.ru.

Также, 53-летний спортсмен считает, что если всё-таки подобное произойдёт и Мария подаст в суд, то это будет резонансным делом.

Скорее это будет очень резонансное дело и много вопросов будет к организаторам. Если есть прецедент, то есть возврат призовых, но я уверен, что организаторы не станут лишать Шарапову призовых, — заключил он.

В нынешнем сезоне на крупнейших турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) введено правило, согласно которому организаторы вправе не выплачивать призовые деньги игрокам, которые проигрывают свои матчи безвольно и не оказывая достойного сопротивления сопернику.

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что хотела бы снова сыграть на St. Petersburg Ladies Trophy, писал News.ru.