https://static.news.ru/photo/9757f738-c8c3-11e9-9d76-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская теннисистка Мария Шарапова, потерпевшая поражение в первом круге US Open от американки Серены Уильямс (1:6. 1:6), заявила, что хотела бы снова сыграть на St. Petersburg Ladies Trophy.

На сегодняшний день этого в планах нет, но я бы очень хотела сыграть, вернуться в Санкт-Петербург. К сожалению, я там не доиграла турнир, — сказала она телеканалу Eurosport.

Шарапова пообещала, что в следующий раз хорошо сыграет, если приедет в Санкт-Петербург.

В январе 2019 года Мария Шарапова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы, писал News.ru.