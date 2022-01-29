Надаль вырвал победу у Медведева в финале Australian Open

Читайте нас в Google Новости

Российский теннисист Даниил Медведев (второй номер мирового рейтинга) проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (пятое место рейтинга) в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продлилась пять часов 26 минут.

Итоговый счёт матча 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца. Россиянин выиграл первые два сета, но не сумел довести дело до победы.

Эта победа стала для Надаля 21-й в карьере на турнирах Большого шлема, он стал единоличным рекордсменом по этому показателю — самому важному в теннисе, обойдя Роджера Федерера и Новака Джоковича, у которых по 20 титулов.

В активе Медведева осталась одна победа на «Шлеме» — на Открытом чемпионате США — 2021.

Накануне первая ракетка мира Эшли Барти (Австралия) стала победительницей Australian Open 2022 года у женщин.