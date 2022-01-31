Кафельников отреагировал на слова Червиченко о допинге Надаля

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров Большого шлема Евгений Кафельников заявил, что абсурдно обвинять 21-кратного чемпиона турниров Большого шлема Рафаэля Надаля в употреблении допинга, и назвал людей, которые выстраивают подобные обвинения в адрес испанского теннисиста, троллями. Ответ Кафельникова бывшему президенту футбольного клуба «Спартак» Андрею Червиченко приводит «Рейтинг Букмекеров».

Это абсурд. Из разряда фантасмагории. Несправедливые слова экс-президента «Спартака» воспринимаю и в свой адрес. В Интернете много троллей рассуждают: да, дескать, Надаль на допинге. Мне смешно такое читать. И это мягко говоря, — сказал Кафельников.

Червиченко после победы Надаля на Australian Open усомнился, что тот в 35 лет к концу игры мог бегать быстрее, чем в начале матча, объяснив его физическую форму употреблением запрещённых медикаментов.

30 января российский теннисист Даниил Медведев (второй номер мирового рейтинга) проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (пятое место рейтинга) в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продлилась пять часов 26 минут. Итоговый счёт матча 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца. Россиянин выиграл первые два сета, но не сумел довести дело до победы.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил российского теннисиста Даниила Медведева за самоотдачу в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису. Песков поздравил победителя игры испанца Рафаэля Надаля и отметил, что поединок был «феерией спорта».