В Кремле назвали фееричным теннисный матч Медведева против Надаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил российского теннисиста Даниила Медведева за самоотдачу в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису, передаёт ТАСС. Песков поздравил победителя игры испанца Рафаэля Надаля и отметил, что поединок был «феерией спорта».

Вчера наш Медведев и Надаль подарили нам пять часов феерии тенниса, феерии спорта. Медведев наш молодец. Но спорт тем и прекрасен, что победитель может быть только один, только сильнейший. Поэтому поздравим Надаля, — сказал пресс-секретарь.

30 января Медведев (второй номер мирового рейтинга) проиграл Надалю (пятая ракетка мира) в финале Открытого чемпионата Австралии. Встреча продлилась 5 часов 26 минут. Итоговый счёт матча — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Рафы.

Эта победа стала для Надаля 21-й в карьере на турнирах Большого шлема. Он стал рекордсменом по этому показателю, обойдя Роджера Федерера и Новака Джоковича, у которых по 20 титулов.

В активе Медведева одна победа на «Шлеме» — на Открытом чемпионате США — 2021.