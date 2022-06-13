Кафельников отреагировал на подъём Медведева на первое место рейтинге ATP

Российский теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал достижение соотечественнка Даниила Медведева, который в понедельник также занял первое место в рейтинге ATP. По мнению олимпийского чемпиона Сиднея-2000, Медведев может задержаться на вершине надолго.

Насколько долго Даниил продержится на первом месте, зависит от него самого, от его результатов. Не думаю, что мотивация будет для него важнейшим фактором. С мотивацией у него проблем нет. Он знает, что ему нужно работать, и знает, чего хочет, — сказал Кафельников Metaratings.ru.

По мнению экс-спортсмена, Уимблдон мог бы стать хорошим шансом для Медведева набрать много очков и закрепиться на вершине, но этого не случится из-за жёсткого решения британцев.

О том, что российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона, стало известно 20 апреля. Впоследствии глава Уимблдона назвал причину такого решения: по его мнению, если бы россиянин выиграл этот турнир, то этот факт использовала бы российская пропаганда в своих целях.