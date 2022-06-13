Даниил Медведев возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов

Фото: Antoine Couvercelle/Panoramic/Global Look Press

Даниил Медведев

Россиянин Даниил Медведев поднялся на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновлённая версия опубликована 13 июня на официальном сайте организации. Ранее российский спортсмен занимал второе место рейтинга.

На минувшей неделе Медведев дошёл до финала турнира в нидерландском Хертогенбосе. Там он уступил хозяину турнира Тиму Ван Рейтховену. В свою очередь, занимавший с 21 марта первую строчку рейтинга серб Новак Джокович потерял очки, заработанные им в прошлом году на Открытом чемпионате Франции, так как не сумел защитить титул и вылетел в четвертьфинале, проиграв будущему чемпиону турнира испанцу Рафаэлю Надалю.

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Ранее Даниил Медведев занимал первое место рейтинга АТР с 28 февраля по 21 марта 2022 года. С 31 марта по 18 мая он не участвовал в турнирах из операции по удалению грыжи.

Россиянину 26 лет, он имеет 13 титулов АТР, в 2021 году стал победителем Открытого чемпионата США.

Ранее среди россиян рейтинг АТР возглавляли Евгений Кафельников (суммарно шесть недель) и Марат Сафин (девять недель).