Это триумф: Медведев победил Надаля и вышел в финал Итогового турнира АТР

https://static.news.ru/photo/e1399f5a-2c4f-11eb-85b8-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Для победы над легендой мирового тенниса россиянину потребовалось 2 часа 36 минут.

В футболе победу Медведева назвали бы «волевой», поскольку он уступил в первом сете, но в итоге добился успеха — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Лондонский «хард» оказался удачным для россиянина, прежде проигравшему Надалю три матча.

The Medvedev Machine marches past Nadal!



Will he go all the way on Sunday?



: @TennisTV | @DaniilMedwed | #NittoATPFinals pic.twitter.com/EldpQpAFRV — ATP Tour (@atptour) November 21, 2020

В финале состязания 22 ноября Медведеву будет противостоять австриец Доминик Тим. Его «жертвой» в полуфинале стал серб Новак Джокович, первая ракетка мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Даниил Медведев, единственный из всех участников Итогового турнира АТР, одержал три победы на групповом этапе. В последнем матче группы «Токио 1970» россиянин за 1 час 14 минут одолел аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах (6:3, 6:3). До этого сложили ракетки перед Медведевым немец Александр Зверев и серб Новак Джокович.