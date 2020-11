Это триумф: Медведев победил Надаля и вышел в финал Итогового турнира АТР

В футболе победу Медведева назвали бы «волевой», поскольку он уступил в первом сете, но в итоге добился успеха — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Лондонский «хард» оказался удачным для россиянина, прежде проигравшему Надалю три матча.

The Medvedev Machine marches past Nadal!



Will he go all the way on Sunday?



: @TennisTV | @DaniilMedwed | #NittoATPFinals pic.twitter.com/EldpQpAFRV