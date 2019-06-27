Пять DDoS-атак отразили российские специалисты при проведении прямой линии с президентом Владимиром Путиным 20 июня. Об этом сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
В этом году мы столкнулись с проведением согласованных пяти DDoS-атак на различные ресурсы, участвующие в освещении прямой линии президента РФ, — цитирует его ТАСС.
Одна атака была направлена на информационные ресурсы ВГТРК, оставшиеся четыре пытались вывести из строя системы взаимодействия граждан с лидером страны. По словам Мурашова, эти атаки были оперативно отражены и не повлияли на качество проведения мероприятия.
Как писал News.ru, с начала года в России предотвратили кибератаки более чем на семи тысячах объектов из оборонной, атомной, ракетостроительной и энергетической сфер промышленности. Центры управления были расположены, как правило, на территории США и стран Евросоюза.