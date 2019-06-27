https://static.news.ru/photo/a3dc259e-98ba-11e9-a312-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

С начала года в России предотвратили кибератаки более чем на семи тысячах объектов из оборонной, атомной, ракетостроительной и энергетической сфер промышленности. Центры управления этими атаками были расположены, как правило, на территории США и стран Евросоюза. Об этом заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Как правило, центры управления бот-сетями имеют чёткую локализацию для сохранения полного контроля над их функционированием, — цитирует ТАСС Мурашова.

По его словам, большинство кибератак были направлены на получение данных «об отечественных технологиях в оборонной и атомной промышленности, ракетостроении и энергетике».

Видимо, из опасения разоблачения США отказываются от двусторонних экспертных консультаций с Россией по вопросу о кибератаках, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, ресурсы Вооружённых сил России практически ежедневно подвергаются кибератакам со стороны различных хакерских групп и сообществ, львиная доля которых находится за пределами страны. Минобороны за последнее время удалось обнаружить и нейтрализовать порядка 25 тысяч кибератак на Вооружённые силы РФ.