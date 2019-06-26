https://static.news.ru/photo/01d8bc2c-981e-11e9-bf8a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Ресурсы Вооруженных сил России практически ежедневно подвергаются кибератакам со стороны различных хакерских групп и сообществ, львиная доля которых находится за пределами Российской Федерации.

Об этом в ходе форума «Армия-2019» заявил руководитель департамента информации и массовых коммуникаций минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, Минобороны за последнее время удалось обнаружить и нейтрализовать порядка 25 тысяч кибератак на ресурсы Вооруженных сил РФ, информирует ТАСС.

Мы регулярно сталкиваемся с различными попытками внешнего информационно-технического воздействия на наши системы и, в частности, с атаками на интернет-ресурсы Минобороны России и даже телеканала «Звезда, — сказал Конашенков.

Конашенков подчеркнул, что в наше время значение киберопераций нельзя недооценивать.

Россия, как и другие страны, регистрирует десятки миллионов атак на свои государственные и частные ресурсы, заявил ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, писал News.ru.