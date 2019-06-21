https://static.news.ru/photo/826794da-940e-11e9-8cb0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил на Международном конгрессе по кибербезопасности. В рамках своей речи глава Кабмина рассказал о том, что Россия, как и другие страны, регистрирует десятки миллионов атак на свои государственные и частные ресурсы.

Политик подчеркнул, что появление этих угроз связано с цифровизацией и бурным ростом технологий. По его словам, потери мировой экономики от киберпреступников в 2019 году могут достигнуть $2,5 трлн.

Это ВВП одного континента, - заявил Медведев.

Премьер отметил, что правительство России уже приняло решение разработать правила защиты от цифровых угроз. В завершение политик добавил, что российский бизнес одним из первых поддержал инициативу создания центра государственно-частного партнёрства по борьбе с киберпреступностью, передаёт корреспондент News.ru.

Ранее News.ru писал, что руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь внёс мобильные сети пятого поколения (5G) в список рисков для кибербезопасности из-за высокой скорости передачи информации. По его словам, для снижения риска специалистам необходимо повышать скорость реагирования, обнаружения, защиты и реакции и использовать современные технологии «в обратную сторону».