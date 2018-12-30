«Википедия» назвала самые популярные статьи года

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Русскоязычная версия онлайн-энциклопедии «Википедия» опубликовала рейтинг самых популярных статей 2018 года.

Лидером по просмотрам стал материал, посвящённый чемпионату мира по футболу, который прошёл в России. Эту статью просматривали больше 20 тысяч раз в день.

Второе место в рейтинге заняла статья о Владимире Путине, биографией президента России ежедневно интересовалось почти 13 тыс. человек. Замыкает тройку статья о России, у неё 12,5 просмотров в день.

В топ-10 самых популярных материалов русской «Википедии» также вошли страницы, посвящённые Криштиану Роналду, Хабибу Нурмагомедову, сервису YouTube, фильму «Мстители: Война бесконечности», музыканту Фредди Меркьюри, а также всем умершим в 2018 году. Полный список опубликован на официальном сайте электронной энциклопедии.

Как писал News.ru, ранее экс-президент США Барак Обама составил рейтинг своих любимых фильмов в уходящем году.