https://static.news.ru/photo/ed960762-9974-11e9-958b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия стала лидером рейтинга стран с самым дешёвым безлимитным Интернетом. Средняя стоимость такого тарифа составила 613 руб. по сравнению с 2791,8 руб. в среднем по миру в месяц.

По словам руководителя группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерины Можаровой, безлимитные тарифы невыгодны для операторов из-за непрогнозируемого объёма трафика при фиксированной оплате. Эксперт называет подобный ход маркетинговым инструментом для привлечения активного абонента и последующего роста ARPU (средняя выручка с абонента) за счёт дополнительных продуктов.

Россия также переместилась с восьмого на четвёртое место в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного Интернета. За шесть месяцев средняя стоимость 1 Гб снизилась больше чем на 10 руб. и составила в июне 37,9 руб, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Content Review.

Ранее Huawei сообщила, что складной смартфон Mate X появится на полках российских магазинов после старта продаж в мире. Релиз отложен из-за мобильных сетей пятого поколения (5G).