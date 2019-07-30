https://static.news.ru/photo/38e123a6-b38c-11e9-8b87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»/Netflix

Американские биологи придумали, как вернуть дар речи парализованным и немым людям. Специалисты создали нейрочип, который в режиме реального времени считывает данные из мозга и расшифровывает всё, что слышит или говорит человек.

«Читать мысли» нейрофизиологи научились после того, как попытались не выискивать в сигналах мозга некие «звуки», которые формировались бы в слова и буквы, а догадались раскодировать «инструкции» для мускулов рта, гортани языка и голосовых связок, рассказали в Nature Communications . Таким образом, они определили, как именно происходит формирование речи.

Эту же методику учёные применили и в других областях мозга, которые отвечают за обработку информации из органов слуха. В результате они создали алгоритм, способный понять команды мозга и «объяснить» его компьютеру. Тот, в свою очередь, может преобразовать «подслушанные» мысли в текст.

Пока что составленный «словарь» невелик, но система уже научилась корректно считывать примерно три четверти слов, слогов и звуков в предложении. Для общения этого вполне достаточно, отмечают специалисты.

Годом ранее, как писал News.ru, российский инженер создал инвалидную коляску, которая способна «читать мысли». Таким образом сидящий в ней человек может управлять ею.