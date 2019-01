Когда телефоны выглядели уникально и странно

Производители смартфонов сегодня практически не пытаются удивить пользователей интересным дизайном устройств. Из года в год на прилавках магазинов появляются практически идентичные аппараты, в большинстве своём отличающихся друг от друга лишь «начинкой». Однако некоторые компании всё же пытаются бороться с засильем клонов. Например, на рынке появляются смартфоны-слайдеры с выдвижными камерами или девайсы с двумя экранами. А совсем скоро нас удивят аппаратами с гибкими дисплеями.

В конце января к таким компаниям может присоединиться китайский производитель Vivo — на 24-ое число намечена презентация загадочного смартфона под кодовым названием Waterdrop («Капля воды»), чей дизайн, по слухам, обещает стать уникальным.

Vivo has announced that its Waterdrop phone will be launched to the world for the very first time on January 24th in China, which is in news due to its mysterious and unique design.#vivo #waterdrop #vivowaterdrop #launch #news #TechNews #technology #mobile #smartphone #gadgets pic.twitter.com/vOrkf9mUq3