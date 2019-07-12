https://static.news.ru/photo/8455212c-a485-11e9-b383-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Facebook совместно с университетом Карнеги-Меллона рассказали о создании искусственного интеллекта Pluribus, играющего в покер. Как утверждают разработчики, их проект стал первым, которому удалось победить профессиональных игроков в Техасский Холдем.

Среди участвующих оказались победитель главного турнира Мировой серии покера 2000 года Крис Фергюсон и четырёхкратный чемпион World Poker Tour Даррен Элиас. Pluribus достиг подобных результатов, тренируясь против самого себя без какой-либо информации о человеческом факторе или предыдущем ИИ, используемых в качестве входных данных.

ИИ начинает с нуля, играя случайным образом, и постепенно улучшается, поскольку определяет, какие действия и какое распределение вероятности по этим действиям приводят к лучшим результатам по сравнению с более ранними версиями его стратегии, — отмечают создатели.

В ходе испытаний, проведённых исследователями, Pluribus выиграл как в игре против пяти человек, так и в соперничестве между одним профессионалом и пятью ботами. По словам Facebook, если бы каждая фишка стоила $1, ИИ выиграл бы примерно $5 за раздачу и заработал бы около $1000 долларов в час, играя против нескольких людей.

Pluribus основан на Libratus, ИИ-игроке в покер, созданном Карнеги-Меллоном в 2017 году, но новая разработка получила некоторые дополнительные функции. В частности, алгоритм поиска, позволяющий оценивать результаты на несколько шагов вперёд.

Ранее News.ru рассказал, что Facebook заключила соглашение с компанией Ubisoft на разработку AAA-игр для шлема виртуальной реальности Oculus. Разработчики займутся VR-проектами по сериям Assassin's Creed и Splinter Cell.