https://static.news.ru/photo/67ec6220-a3bd-11e9-bed7-fa163e074e61_1024.jpg Assassin's Creed Фото: Ubisoft

Facebook заключила соглашение с компанией Ubisoft на разработку AAA-игр для шлема виртуальной реальности Oculus. Разработчики займутся VR-проектами по сериям Assassin's Creed и Splinter Cell.

Глава Facebook Марк Цукерберг принимал участие в заключении сделки, но непосредственно заниматься новым направлением будет вице-президент Oculus и по совместительству глава отдела по контенту Джейсон Рубин, сообщает издание The Information .

Мы не можем комментировать конкретные партнёрские отношения, но мы продолжим концентрироваться на расширении нашей библиотеки и охвате более широкой игровой аудитории на долгие годы, — заявил представитель Facebook.

Ранее News.ru рассказал, что Amazon Game Studios присоединилась к разработке многопользовательской игры (MMO) по мотивам «Властелина колец». Компания также займётся изданием проекта.