Facebook заключила соглашение с компанией Ubisoft на разработку AAA-игр для шлема виртуальной реальности Oculus. Разработчики займутся VR-проектами по сериям Assassin's Creed и Splinter Cell.
Глава Facebook Марк Цукерберг принимал участие в заключении сделки, но непосредственно заниматься новым направлением будет вице-президент Oculus и по совместительству глава отдела по контенту Джейсон Рубин, сообщает издание
Мы не можем комментировать конкретные партнёрские отношения, но мы продолжим концентрироваться на расширении нашей библиотеки и охвате более широкой игровой аудитории на долгие годы, — заявил представитель Facebook.
Ранее News.ru рассказал, что Amazon Game Studios присоединилась к разработке многопользовательской игры (MMO) по мотивам «Властелина колец». Компания также займётся изданием проекта.