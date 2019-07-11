Действие MMO развернётся за несколько лет до начала сюжета трилогии. По словам авторов, их главная задача — погрузить игроков в новые испытания в рамках «эпического путешествия по миру Толкина».
Проект анонсировали осенью 2018 года. Его разработкой занимаются Athlon Games в сотрудничестве с Middle-earth Enterprises. Игра будет распространяться по модели free-to-play и выйдет на PC и современных консолях.
Ранее News.ru рассказал, что российские пользователи получили возможность сыграть в классический Doom на ещё одном необычном устройстве. Культовый шутер появился в терминалах оплаты.