https://static.news.ru/photo/803c2fca-a3a1-11e9-8ec6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: KPA/Global Look Press

Amazon Game Studios присоединилась к разработке многопользовательской игры (MMO) по мотивам «Властелина колец». Компания также займётся изданием проекта.

Big news: We’re working with Leyou to develop and publish a free-to-play MMO based on The Lord of the Rings world for consoles and PC. https://t.co/1KxddnBMpo pic.twitter.com/Cr7PrN6dVl — Amazon Game Studios (@AMZNGameStudios) 10 июля 2019 г.

Действие MMO развернётся за несколько лет до начала сюжета трилогии. По словам авторов, их главная задача — погрузить игроков в новые испытания в рамках «эпического путешествия по миру Толкина».

Проект анонсировали осенью 2018 года. Его разработкой занимаются Athlon Games в сотрудничестве с Middle-earth Enterprises. Игра будет распространяться по модели free-to-play и выйдет на PC и современных консолях.

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