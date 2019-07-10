Получить доступ к игре можно через поиск: для старта нужно ввести в строчке знаменитый чит-код IDDQD (в оригинале он давал полную неуязвимость), после чего Doom и запустится.
Шутер уже не первый раз запускают на различных девайсах. Энтузиасты по всему миру смогли это сделать на часах, калькуляторе, клавиатуре с экраном и даже холодильнике.
Ранее News.ru рассказал, что канал USA Network заказал пилотный эпизод по книге Дэвида Кушнера Masters of Doom («Властелины Doom»), посвящённой созданию знаменитой оригинальной игры. Исполнительными продюсерами проекта выступят Джеймс и Дейв Франко.