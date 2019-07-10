https://static.news.ru/photo/1c566d58-a316-11e9-b1a8-fa163e074e61_1024.jpg Doom Фото: Bethesda Softworks

Российские пользователи получили возможность сыграть в классический Doom на ещё одном необычном устройстве. Культовый шутер появился в терминалах оплаты Qiwi.

Я просто подошел к терминалу QIWI и просто почему бы и нет pic.twitter.com/gNR8E6yERi — Доктор Далек - Мать Ананасов (@Gipotez4) 9 июля 2019 г.

Получить доступ к игре можно через поиск: для старта нужно ввести в строчке знаменитый чит-код IDDQD (в оригинале он давал полную неуязвимость), после чего Doom и запустится.

Шутер уже не первый раз запускают на различных девайсах. Энтузиасты по всему миру смогли это сделать на часах, калькуляторе, клавиатуре с экраном и даже холодильнике.

Ранее News.ru рассказал, что канал USA Network заказал пилотный эпизод по книге Дэвида Кушнера Masters of Doom («Властелины Doom»), посвящённой созданию знаменитой оригинальной игры. Исполнительными продюсерами проекта выступят Джеймс и Дейв Франко.