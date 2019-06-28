https://static.news.ru/photo/fd162f52-998b-11e9-b125-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kevin Sullivan/Global Look Press

Канал USA Network заказал пилотный эпизод по книге Дэвида Кушнера Masters of Doom («Властелины Doom»), посвящённой созданию знаменитой оригинальной игры. Исполнительными продюсерами проекта выступят Джеймс и Дейв Франко.

Книга рассказывает историю двух разработчиков, Джона Кармака и Джона Ромеро, которые в 1993 году выпустили культовый шутер, знакомый сегодня каждому игроку. Если проекту дадут зелёный свет, то «Властелины Doom» станет первой частью запланированной антологии. Каждый последующий сезон будет посвящён другим «важнейшим моментам в истории видеоигр».

Сценарием пилота займётся Том Бисселл, который также выступит и исполнительным продюсером телевизионной адаптации. Писатель известен как соавтор книги «Горе-творец», по которой снят одноимённый фильм с братьями Франко.

Ранее кинокомпания Sony Pictures объявила дату выхода фильма по мотивам знаменитой игровой серии Uncharted. Премьера ленты состоится 18 декабря 2020 года.