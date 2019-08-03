https://static.news.ru/photo/3ed99030-b5c7-11e9-b95c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Американская сеть Facebook планирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.

Такой информацией с « ФедералПресс » поделились представители социальной сети. По их словам, решение связано с падением репутации сервисов на фоне скандала из-за серии утечек данных.

По сути, названия останутся прежними, к ним добавят только приписку «from Facebook».

Ранее News.ru писал, что Facebook удалила около 1,8 тысячи фиктивных учётных записей за «скоординированные неаутентичные действия». Их владельцами были анонимы из России, Украины, Таиланда и Гондураса, которые по большей части занимались пропагандой официальных властей своих стран.