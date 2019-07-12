https://static.news.ru/photo/47e61814-a475-11e9-8d22-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Роспатент отказал компании Apple в регистрации в России товарного знака дополненной реальности (AR). Ведомство объяснило решение тем, что в стране уже используются несколько схожих до степени смешения обозначений.

Два товарных знака с теми же буквами принадлежат компании «Аэропорты регионов», один — бельгийскому разработчику AR-решений — Layar B. V. Все они зарегистрированы в одной и той же категории — «Программное обеспечение». Apple не согласилась с решением Роспатента, заявив, что AR представляет собой общеупотребительный термин для обозначения дополненной реальности и не должен охраняться.

Кроме того, аббревиатура часто используется производителями в составе товарных знаков, а значит, на его основании не может быть установлено сходство. Роспатент ответил, что в ведомстве должны учитывать сходства, поскольку AR — единственный словесный элемент и в знаке Apple, и в других похожих товарных знаках, сообщает газета «Ведомости» .

Компания обжаловала решение Роспатента в палате по патентным спорам, но и там разработчик получил отказ.

Ранее News.ru рассказал, что Apple отключила приложение «Рация» на «умных» часах Apple Watch из-за неустановленной уязвимости. Она позволяла прослушивать iPhone другого пользователя без его согласия.