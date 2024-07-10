Названы преимущества разработчиков российских БПЛА перед коллегами с Запада Рогозин: опыт СВО может позволить российским БПЛА выполнять нестандартные задачи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У российских разработчиков беспилотных летательных аппаратов есть ряд недостатков в сравнении с западными коллегами, но есть и преимущества за счет опыта, полученного в ходе спецоперации, заявил NEWS.ru председатель консультативного совета «Эколибри» Алексей Рогозин на выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. По его словам, за счет этого РФ может создать беспилотники, которые способны решать совершенно нестандартные задачи.

Мы уступаем, безусловно, во всем, что касается электронной компонентной базы, и у нас действительно сейчас есть масса проблем с этим связанных, но, с другой стороны, у нас есть и свои преимущества. Мы сегодня имеем совершенно уникальный опыт, который накапливается в зоне специальной военной операции, и этот опыт пытаются изучать наши «западные партнеры», но мы этот опыт непосредственно видим, его систематизируем, стараемся реагировать, — сказал Рогозин.

Он отметил, что западные эксперты уже говорят о том, что опыта, сопоставимого с российским, у них не было и не будет. Соответственно, это открывает перед российскими разработчиками преимущества, в том числе в гражданском секторе.

Скорее всего, именно возможность у нас воспользоваться этим и создать, например, какие-то автономные аппараты, либо аппараты, которые способны решать совершенно нестандартные задачи, это тот задел, которым мы сегодня должны воспользоваться, в том числе в интересах гражданской сферы, — отметил Рогозин.

Ранее Алексей Рогозин заявил, что на сегодняшний день в России есть только один БПЛА взлетной массой свыше 30 кг, прошедший сертификацию и допущенный к полетам. При этом, по его словам, огромная работа была проделана для создания аппаратов взлетной массой до 30 кг, он назвал это уникальным периодом в отечественной истории.