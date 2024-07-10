Рогозин рассказал о нехватке БПЛА взлетной массой свыше 30 кг Рогозин: в РФ есть один сертифицированный БПЛА взлетной массой свыше 30 кг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Рогозин

На сегодняшний день в России есть только один БПЛА взлетной массой свыше 30 кг, прошедший сертификацию и допущенный к полетам, заявил председатель консультативного совета «Эколибри» Алексей Рогозин на выставке ИННОПРОМ-2024. При этом, по его словам, огромная работа была проделана для создания аппаратов взлетной массой до 30 кг, он назвал это уникальным периодом в отечественной истории, передает корреспондент NEWS.ru.

Не могу не отметить, что на сегодняшний день, спустя существенный срок после начала всех работ по разработке мер поддержки в отношении беспилотных авиационных систем, у нас все еще количество аппаратов, прошедших сертификацию и имеющих допуски к полетам в размерности максимальной взлетной массы свыше 30 кг, равняется одному. То есть один аппарат на всю страну у нас сегодня есть, который допущен. Если мы хотим показать большой рост в процентах, то надо с одного вырасти до двух, уже будет стопроцентный рост. Потом с двух до четырех и так далее, — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что сейчас нет ни одного электрического двигателя, допущенного до эксплуатации в составе беспилотных воздушных судов свыше 30 кг. Прежде всего это касается мультиротеров, вертолетов, самолетов вертикального взлета и дельтапланов.

До 30 кг я вопросы не затрагиваю — тут, действительно, гигантская работа проведена. Потом ретроспективно посмотрим, проанализируем, сколько было всего сделано за последний год, и мы поймем, что это достаточно уникальный период в отечественной истории. Если мы говорим про все, что касается свыше 30 кг, нет ни одного электрического двигателя, допущенного до эксплуатации в составе беспилотных воздушных судов свыше 30 кг. Я говорю прежде всего про мультиротеры, можно говорить и про вертолеты, можно говорить про самолеты вертикального взлета, дельтапланы, — отметил Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что российская отрасль, занимающаяся разработкой беспилотников, сегодня делает акцент на применение технологий искусственного интеллекта и создание дронов, способных переносить большие грузы. Он добавил, что дроны стали авиационной техникой, поэтому должны соответствовать нормам летной годности.