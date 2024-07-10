Рогозин назвал два главных направления в развитии беспилотников Рогозин сообщил, что в создании беспилотников активно задействуют ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Рогозин

Российская отрасль, занимающаяся разработкой беспилотников, сегодня делает акцент на применении технологий искусственного интеллекта и создании дронов, способных переносить большие грузы, сообщил NEWS.ru председатель консультативного совета «Эколибри» Алексей Рогозин. На полях международной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге он добавил, что дроны стали авиационной техникой и поэтому должны соответствовать нормам летной годности.

Очень много сегодня говорят про две основные отрасли, связанные, во-первых, с применением искусственного интеллекта на борту. То есть это все, что касается автоматизации, принятия решения самим аппаратом при, например, выполнении задач навигации в условиях помех, когда нет прямой связи с пилотом. Во-вторых, нам сегодня не хватает аппаратов больших, способных перевозить в том числе большие грузы, — отметил Рогозин.

Ранее руководитель проекта БАС ОКБ Сухого Евгений Рубцов сообщил, что повсеместное применение беспилотной транспортной системы доставки грузов, базирующейся на самолетах вертикального взлета и посадки, должно начаться в России уже через четыре года. По его словам, для этого необходимо, чтобы стартовали сквозные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Рубцов уверен, что это перевернет структуру авиационных грузоперевозок.