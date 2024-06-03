IT-эксперт объяснил, как спасти залитый водой или кофе ноутбук IT-эксперт Савченко: залитый водой ноутбук нельзя сушить феном или обогревателем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если ноутбук залит газировкой, чаем, кофе или водой, следует немедленно отключить его от сети, вынув из розетки, и по возможности отсоединить аккумулятор, объяснил IT-эксперт Виталий Савченко для NEWS.ru. По его словам, после этого устройство нужно перевернуть вверх дном, чтобы избежать стекание жидкости внутрь системы.

Не включайте ноутбук в ближайшие несколько часов. <...> Минимум 24–48 часов — это рекомендуемое время для высыхания. Временно выключите воздушный поток вентилятора (если это возможно) и поместите ноутбук в сухое место с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы ускорить процесс высыхания, — отметил проректор Государственного университета просвещения.

IT-эксперт призвал ни в коем случае не использовать фен или микроволновую печь для сушки устройства. Такие варианты могут повредить компоненты ноутбука, добавил он.

После того как ноутбук полностью высохнет, попробуйте включить его. Если он не включается или работает нестабильно, принесите его к квалифицированному сервисному центру для диагностики и ремонта, — констатировал собеседник издания.

Ранее Савченко предупредил, что одним из лучших способов защитить смартфон от вирусов является регулярное обновление программного обеспечения. Пользователям гаджетов также не стоит открывать подозрительные СМС и ссылки в соцсетях, указал он.