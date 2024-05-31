Названы лучшие способы защитить смартфон от вирусов IT-эксперт Савченко: от вирусов смартфон защитит регулярное обновление ПО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из лучших способов защитить смартфон от вирусов является регулярное обновление программного обеспечения, рассказал NEWS.ru проректор Государственного университета просвещения, IT-эксперт Виталий Савченко. Он отметил, что пользователям также не стоит открывать подозрительные СМС и ссылки в соцсетях.

Регулярно обновляйте ПО, скачивайте приложения только из официальных магазинов. Не открывайте подозрительные СМС, email, push-уведомления и ссылки в соцсетях, даже если они приходят от знакомых. Это могут быть фишинговые атаки. Установите на свой телефон антивирусное приложение. Используйте надежные пароли. Избегайте подключения к подозрительным Wi-Fi-сетям или используйте VPN-соединение для безопасности, — заявил Савченко.

По его словам, не стоит отключать системные компоненты без выбора определенных зон доступа и устанавливать приложения с неизвестных сайтов. Савченко подчеркнул, что подобные действия также могут привести к заражению гаджета вирусами и другими вредоносными программами.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер призвал не совершать финансовых операций после чьего-либо звонка. По его словам, если собеседник на том конце провода говорит о банковских картах, каких-либо санкциях или просит не рассказывать никому о звонке, стоит воспринимать это как мошенничество и вешать трубку.