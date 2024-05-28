IT-эксперт дал простой совет, как сразу вычислить мошенника IT-эксперт Геллер: нельзя совершать финансовые операции по чьему-то звонку

Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда нельзя совершать финансовые операции после чьего-либо звонка, сообщил NEWS.ru генеральный директор студии lab.AG, IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, если собеседник на том конце провода говорит о банковских картах, каких-либо санкциях или просит не рассказывать никому о звонке, стоит воспринимать это как мошенничество и вешать трубку.

Надо себе поклясться никогда не совершать никаких финансовых операций по чьему-то звонку. Кто бы это ни был. Как только вам начинают говорить про карточки, банки, сервисы, тут же воспринимайте это как мошенничество. Надо понимать, что никакие банковские вопросы, санкции, конфиденциальная информация и прочие серьезные вещи никогда по телефону не решаются, — резюмировал Геллер.

Ранее гособвинение запросило семь лет колонии общего режима для владельца крупной юридической фирмы «Гошин Групп» и компании «АСБ Рекордс» Александра Гошина. Бизнесмена задержали в феврале 2023 года по делу, открытому в ноябре 2022-го. Его обвиняют в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса в Москве, а также хищении $20 тысяч у уроженца Чечни Тимура Халидова. Общая сумма ущерба составляет 362 млн рублей.