Поставщику систем безопасности запросили 7 лет по делу о мошенничестве В Москве обвинение запросило 7 лет колонии поставщику систем безопасности Гошину

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Гособвинение в ходе заседания в Головинском суде Москвы запросило семь лет колонии общего режима владельцу крупной юридической фирмы «Гошин Групп» и компании «АСБ Рекордс» Александру Гошину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на таковое (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), пишет «Коммерсант». Защита в свою очередь настаивает на невиновности бизнесмена.

По данным издания, «АСБ Рекордс» занималась созданием систем безопасности, в том числе для предприятий концерна «Росэнергоатом» и ФСИН. Бизнесмена обвиняют в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса в Москве, а также хищении $20 тысяч у уроженца Чечни Тимура Халидова, который проходит потерпевшим по эпизоду с комплексом. Сумма ущерба составляет 362 млн рублей.

Гошина задержали в феврале 2023 года по делу, открытому в ноябре 2022-го. Изначально ему вменяли попытку хищения прав на имущество, после очной ставки дело дополнилось статьями о фальсификации решения общего собрания акционеров (ч. 1 ст. 185.5 УК) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК). Суд отправил Гошина под домашний арест.

Со временем в материалах дела появились три эпизода. Следствие полагает, что бизнесмен разработал план для завладения двумя зданиями, принадлежащими сейшельской компании Future Trends. По версии обвинения, Гошин убедил потерпевшего передать ему $20 тысяч за перевод акций фирмы «к новому владельцу» — Тимуру Халидову, но не сделал этого. Там также уверены, что подсудимый подделал документы, чтобы продать здания.

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