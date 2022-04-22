Заслуженный пилот России предрёк сложности при замене GPS на ГЛОНАСС

Заслуженный пилот России Виктор Саженин заявил NEWS.ru, что при замене системы GPS в иностранных самолётах на ГЛОНАСС могут возникнуть сложности в том числе юридического характера. Он уточнил, что ранее на самолётах не было ни той, ни другой системы: обе системы используются для точной навигации и не влияют на безопасность полётов, а корректировку траектории полётов при необходимости можно проводить и вручную.

[Использовать ли] GPS или ГЛОНАСС — не имеет ровным счётом никакого значения, но другой вопрос — можно ли интегрировать систему ГЛОНАСС вместо GPS в самолёты иностранного производства? <...> Скорее нет, чем да. Я думаю, это ни технически, ни юридически невозможно, потому что произведены они там, — подчеркнул Саженин.

Он также отметил, что возможное внедрение ГЛОНАСС вместо GPS в любом случае займёт немало времени и потребует разработки специальной систему внедрения. В то же время ГЛОНАСС может стать вполне адекватной заменой GPS, так как работает на основе данных с российских спутников, которых в космосе сейчас вполне достаточно.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полётам без использования глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Соответствующее письмо замглавы ведомства Дмитрий Ядров отправил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко, а также руководителям межрегиональных территориальных управлений агентства.

Рекомендации Росавиации объясняются случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS, которые участились после 24 февраля. Подобные случаи имели место в регионах Балтийского и Чёрного морей, в Калининградской области и в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и на севере Африки.

В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил установить в аэропортах России станции ГЛОНАСС вместо GPS. Он отметил, что предупреждал о возможных рисках отключения страны от иностранной системы спутниковой навигации, однако представители авиации к этому не прислушались. По словам главы корпорации, предложение о замене на российскую систему будет направлено в профильные ведомства, и сделать это придётся в обязательном порядке.