В Японии свяжут технологию распознавания лица с сертификатом о вакцинации

Японская корпорация NEC представит систему сертификации вакцинации от COVID-19, основанную на распознавании лиц. По данным компании, точность технологии составит 99,9%, даже если пользователь носит маску, передает агентство Kyodo.

Пользователям будет необходимо зарегистрировать свою историю вакцинации и загрузить фотографию лица. Предполагается, что система сканирует лица при входе на объект, а подтверждение статуса вакцинации займёт несколько секунд.

Cистема будет использоваться на туристических объектах и площадках для мероприятий и поможет уменьшить очереди и снизить количество персонала для проверки данных, - говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что в ноябре было проведено пробное использование технологии в районах возле горы Фудзи: время обработки данных в итоге сократилось в 10 раз, а количество необходимого персонала – в семь раз.

Ранее руководитель IT-компании «Диджитал Маркетс» Илья Назаров заявил, что система распознавания лиц Face Pay, введённая в московском метро, может быть небезопасна с точки зрения утечки данных граждан. Он посоветовал россиянам внимательнее относиться к персональной и финансовой информации, отметив, что оператор хранит не изображения россиян, а «биометрический идентификатор», который позволяет распознавать лицо даже под защитной маской. По словам Назарова, только время покажет, насколько безопасна система на фоне участившейся активности интернет-мошенников.