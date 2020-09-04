В Москве пройдёт 24-й Российский Интернет Форум

https://static.news.ru/photo/d5de1afe-eeac-11ea-9902-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

21 сентября в Москве состоится 24-й Российский Интернет Форум в формате «РИФ 2020 / in the City». Мероприятие пройдёт не только в традиционном формате, но и в Цифровом деловом пространстве (ЦДП).

Эта площадка объединит представителей государства, предпринимателей и цифровых стейкхолдеров. Участники форума поднимут наиболее важные темы для отраслей цифровой экономики, среди которых искусственный интеллект, биотех и многое другое.

Партнёры, участники и спикеры РИФ 2020 / in the City смогут поделиться друг с другом опытом и экспертизой, обсудить достижения отрасли, обменяться опытом B2G-коммуникаций, обсудить реальные кейсы. Кроме того, площадка РИФ — это идеальное место для нетворкинга. Здесь после долгого офлайн-перерыва соберутся представители ИТ и смежных отраслей — конечно, с соблюдением всех эпидемиологических норм, — отметили организаторы форума.

Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК) стала организатором этого мероприятия. Форум пройдёт при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ведущих интернет-игроков, работающих на российском рынке, а также представителей отрасли цифровой экономики и смежных отраслей.

«РИФ 2020 / in the City» станет офлайн-продолжением форума РИФ.онлайн, который стартовал 15 апреля 2020 года. За 5 месяцев его вещания удалось запустить несколько контентных форматов: от аналитических секций до интервью.

Как ранее писал NEWS.ru, разработчики федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) решили значительно сократить его финансирование. Вместо планировавшихся в начале 2020 года 125 млрд рублей, включая 89,7 млрд бюджетных средств, сейчас речь идёт о 27,7 млрд рублей, включая 22,4 млрд из бюджета.