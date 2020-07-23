В мессенджере WhatsApp появится раздел «Привязанные устройства»

https://static.news.ru/photo/adc7e692-cd89-11ea-b631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мессенджер WhatApp можно будет использовать сразу на нескольких устройствах одновременно. Это позволит сделать новая функция, которая на данный момент находится на стадии разработки.

В WhatApp, как отмечают информированные эксперты, появится новый раздел. Он получит название «Привязанные устройства». Пользователь получит возможность добавить в этот раздел новый гаджет. После этого WhatApp будет показывать все привязанные устройства под одной учётной записью.

Когда функция станет доступна пользователям, пока не сообщается, сообщается на портале WABetaInfo.

Как ранее писал NEWS.ru, команда WhatsApp объявила о выходе ряда новых функций в мессенджере. Разработчики добавили анимированные стикеры и QR-коды для контактов.