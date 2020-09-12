Учёные создают цифровую копию Венеции для потомков

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Итальянские, французские и швейцарские учёные занимаются созданием виртуальной копии Венеции. Таким образом они хотят сохранить красоту и историческое наследие города для потомков на случай его затопления.

Для реализации проекта специалисты используют беспилотные летательные аппараты, оснащённые лазерными сканерами LiDAR. На сегодняшний день им удалось полностью скопировать и воссоздать в «цифре» остров Сан-Джорджо-Маджоре. Копия в высоком разрешении занимает около терабайта.

Учёные отмечают, что их работа также позволит отследить изменение уровня воды в Венеции. Согласно прогнозам, к 2100 году он может подняться на 30–60 сантиметров при условии, что выбросы парниковых газов резко сократятся, а глобальное потепление составит менее двух градусов Цельсия, сообщает The Art Newspaper.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Венеции протестуют против присутствия в городе туристов. По их словам, вода в каналах за время карантина очистилась, а путешественники вновь начнут её загрязнять.