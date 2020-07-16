Twitter заблокирует попытавшиеся сменить пароль аккаунты

В Twitter рассказали о работе над восстановлением системы после взлома аккаунтов крупных компаний. Там заявили, что страницы, на которых пытались менять пароль в течение последних 30 дней, будут заблокированы.
Там отметили, что стараются как можно скорее предоставить пользователям доступ к их страницам. Однако этот процесс замедлен, так как необходимо убедиться, что аккаунтом пользуется его настоящий владелец,
Мы работаем над тем, чтобы пользователи получили доступ к своим страницам как можно скорее. На это может потребоваться дополнительное время, так как нам нужно убедиться, что аккаунтом воспользуется его настоящий владелец, — заявили в соцсети.
Массовая хакерская атака была осуществлена в ночь с 15 на 16 июля. Это произошло с помощью социальной инженерии, заявили в соцсети. Там подтвердили, что к чрезвычайной ситуации причастны работники соцсети с доступом к внутренним инструментам.
В аккаунтах Twitter десятков богатых и знаменитых людей стали появляться однотипные сообщения с предложением заработать биткоины. Взлому, в частности,
В официальном заявлении соцсети отмечено, что это была слаженная и хорошо скоординированная атака. Преступники не только делали записи от имени пользователей, но и меняли ключевые настройки доступа.
Как именно удалось задействовать работников соцсети, пока доподлинно неизвестно. Пока есть несколько версий, среди которых — подкуп или шантаж. Доступ к большей части аккаунтов — особенно верифицированных — был восстановлен.
Указанный в записях кошелёк оказался реальным. На него даже были сделаны переводы на сумму 12 BTC, что по текущему курсу криптовалюты соответствует более $110 тысячам.
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