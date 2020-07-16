Twitter заблокирует попытавшиеся сменить пароль аккаунты

https://static.news.ru/photo/b4b5d2e2-3456-11ea-90eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Twitter рассказали о работе над восстановлением системы после взлома аккаунтов крупных компаний. Там заявили, что страницы, на которых пытались менять пароль в течение последних 30 дней, будут заблокированы.

Там отметили, что стараются как можно скорее предоставить пользователям доступ к их страницам. Однако этот процесс замедлен, так как необходимо убедиться, что аккаунтом пользуется его настоящий владелец, передаёт РИА Новости.

Мы работаем над тем, чтобы пользователи получили доступ к своим страницам как можно скорее. На это может потребоваться дополнительное время, так как нам нужно убедиться, что аккаунтом воспользуется его настоящий владелец, — заявили в соцсети.

Массовая хакерская атака была осуществлена в ночь с 15 на 16 июля. Это произошло с помощью социальной инженерии, заявили в соцсети. Там подтвердили, что к чрезвычайной ситуации причастны работники соцсети с доступом к внутренним инструментам.

В аккаунтах Twitter десятков богатых и знаменитых людей стали появляться однотипные сообщения с предложением заработать биткоины. Взлому, в частности, подверглись аккаунты Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, Джо Байдена, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Apple и Uber. Под натиском киберпреступников также пали аккаунты крупнейших бирж криптовалюты.

В официальном заявлении соцсети отмечено, что это была слаженная и хорошо скоординированная атака. Преступники не только делали записи от имени пользователей, но и меняли ключевые настройки доступа.

Как именно удалось задействовать работников соцсети, пока доподлинно неизвестно. Пока есть несколько версий, среди которых — подкуп или шантаж. Доступ к большей части аккаунтов — особенно верифицированных — был восстановлен.

Указанный в записях кошелёк оказался реальным. На него даже были сделаны переводы на сумму 12 BTC, что по текущему курсу криптовалюты соответствует более $110 тысячам.