Трамп не исключил запрета на работу в США для Alibaba

https://static.news.ru/photo/073f05d6-df4e-11ea-a6d5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность запретить на территории страны работу китайской компании Alibaba.

Ну да. Мы изучаем и другие вещи, — цитирует хозяина Белого дома РИА Новости.

Так он ответил на вопрос журналистов, не думают ли власти страны после истории с TikTok запретить работу крупных технологических компаний из КНР.

Крупнейшая интернет-компания КНР Alibaba Group с 1999 года работает в сфере электронной коммерции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий сделку по покупке компанией ByteDance, владеющей TikTok, музыкального сервиса musical.ly. Согласно документу, компания также должна в течение трёх месяцев отказаться от активов в США. ByteDance провела слияние своего приложения TikTok с соцсетью musical.ly.