Пожизненный бан: TikTok начал борьбу с мошенничеством и «клубничкой»

https://static.news.ru/photo/93b0fc56-2c13-11eb-b5aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Социальная сеть TikTok ужесточила борьбу с сомнительным видеоконтентом. Там пообещали удалять чрезмерно откровенные ролики.

Более того, дискредитированные аккаунты нарушителей там решили удалять навсегда.

В октябре этого года китайская версия TikTok соцсеть Douyin официально обновила правила наказания за мошенничество и незаконные аккаунты. Ещё раньше, в июле, Douyin и TikTok запустили кампанию по удалению с платформы проституции и порнографии.

Количество удалённых роликов и навсегда отключённых учётных записей исчисляется сотнями тысяч, сообщает iXBT.com

Сейчас сервисом, который изначально создавался для молодёжи, пользуются люди всех возрастов в 150 странах. Как правило, ролики довольно короткие, по несколько секунд, хотя технически юзеры могут размещать видео длительностью до трёх минут.

Ранее NEWS.ru писал, что TikTok вводит дополнительные меры контроля, чтобы позволить родителям ограничивать время, которое их дети проводят в социальной сети. Кроме того, взрослые смогут определять тематику материалов, которые подросткам будет разрешено просматривать.