Spotify готовится к запуску в России

https://static.news.ru/photo/0bdaa84c-c14a-11ea-ac3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Музыкальный сервис Spotify планирует выйти на российский рынок через полгода после запуска в Индии.

По данным MBW, Spotify будет сотрудничать с российской телекоммуникационной компанией МТС. В пресс-службе музыкального сервиса отказались от комментариев.

Согласно последнему ежеквартальному отчёту Spotify, в конце апреля сервисом пользовались 130 млн платных подписчиков и 286 млн обычных пользователей. Акции компании достигли небывалого максимума две недели назад благодаря обновлению Goldman Sachs, которое повысило стоимость одной акции с $205 до $280.

Весной Spotify подписала контракт на эксклюзивное распространение подкаста Джо Рогана The Joe Rogan Experience. Общая сумма сделки составила $100 млн. Также были заключены контракты с Ким Кардашьян, которая представит эксклюзивный подкаст о реформе уголовного правосудия, и с семьёй экс-президента США Барака Обамы на разработку, производство и предоставление их голосов для подкастов.

В феврале Spotify приобрёл издание The Ringer, основанное Биллом Симонсом. Сделка должна укрепить список подкастов сервиса. Был заключён контракт с компаниями Warner Bros. и DC Entertainment для создания подкастов, основанных на приключениях супергероев и суперзлодеев, среди которых Супермен, Бэтмен, Чудо-Женщина, Харли Квинн и Джокер.

Через Spotify доступно 50 млн музыкальных треков и более 1 млн подкастов.

NEWS.ru писал, что в конце апреля Spotify в очередной раз отложила запуск музыкального сервиса в России из-за пандемии COVID-19. Компании пришлось отменить личные встречи, что, в свою очередь, усложнило проведение переговоров и подписание соглашения.