https://static.news.ru/photo/4a97122e-1bae-11ea-b7b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rene Fluger/CTK/GlobalLookPress

Антивирус Avast следит за своими пользователями, по крайней мере с 2013 года. Об этом сообщает Forbes.com.

Популярный Avast, которым пользуются около 400 млн пользователей, передаёт интернет историю ради прибыли, считает автор статьи Томас Брюстер.

Генеральный директор Avast Ондрей Влчек уверил издание в том, что никакой угрозы конфиденциальности для пользователей нет. Те данные, которые компания продаёт, не могут указывать на конкретного пользователя. Данные анализируются сервисом Jumpshot. Сервис показывает «представление о том, как пользователи Интернета используют Интернет», куда заходят, что им интересно, какой процент пользователей переходит с одного сайт на другой.

Типичными клиентами могут быть, например, инвесторы, которые будут заинтересованы в том, как идут дела с новым продуктом, — процитировало издание слова нового руководителя Avast.

Jumpshot может отслеживать «какие товары пользователи искали, как они взаимодействовали с определенным брендом или продуктом, и что они купили», отмечает Ондрей Влчек. Генеральный директор компании уверяет, что антивирус не передаёт данные пользователей третьим лицам и компаниям.

Однако основатель Adblock Plus Владимир Палант следил за просмотром веб-страниц Avast в течение 2019 года. Он пришёл к выводу, что данные пользователей попадают в браузеры до удаления.

Теперь из интернет-магазина расширений браузеров Mozilla и Opera удалены многие продукты, связанные с антивирусом. Однако представитель Avast уверяет, что это временное явление и, вскоре, расширения Avast вернутся в магазин Mozilla, сейчас компании на стадии переговоров.