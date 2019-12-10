Антивирус Avast следит за своими пользователями, по крайней мере с 2013 года. Об этом
Популярный Avast, которым пользуются около 400 млн пользователей, передаёт интернет историю ради прибыли, считает автор статьи Томас Брюстер.
Генеральный директор Avast Ондрей Влчек уверил издание в том, что никакой угрозы конфиденциальности для пользователей нет. Те данные, которые компания продаёт, не могут указывать на конкретного пользователя. Данные анализируются сервисом Jumpshot. Сервис показывает «представление о том, как пользователи Интернета используют Интернет», куда заходят, что им интересно, какой процент пользователей переходит с одного сайт на другой.
Типичными клиентами могут быть, например, инвесторы, которые будут заинтересованы в том, как идут дела с новым продуктом, — процитировало издание слова нового руководителя Avast.
Jumpshot может отслеживать «какие товары пользователи искали, как они взаимодействовали с определенным брендом или продуктом, и что они купили», отмечает Ондрей Влчек. Генеральный директор компании уверяет, что антивирус не передаёт данные пользователей третьим лицам и компаниям.
Однако основатель Adblock Plus Владимир Палант следил за просмотром веб-страниц Avast в течение 2019 года. Он пришёл к выводу, что данные пользователей попадают в браузеры до удаления.
Теперь из интернет-магазина расширений браузеров Mozilla и Opera удалены многие продукты, связанные с антивирусом. Однако представитель Avast уверяет, что это временное явление и, вскоре, расширения Avast вернутся в магазин Mozilla, сейчас компании на стадии переговоров.
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